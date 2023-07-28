«Наивные» старики: Ленина объяснила новый брак Джаггера

«Слава - такой же капитал, как и богатство. А если человек обладает и тем, и другим, то сам он к тому времени уже немолод, а привлекают его, как, впрочем, и всех, девушки молодые. Или юноши. И желание их иметь понятно. Также понятно желание молодых девушек иметь состоятельных партнеров. И известных. Я думаю, что во всех 100% случаев, когда пожилая знаменитость близко общается с молодежью, корысть в виде славы и денег - здесь главный стимул. Причем, обе стороны, чаще всего, по умолчанию принимают такие правила игры», - сказала Ленина.