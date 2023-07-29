Алена Шишкова поделилась редкими фотографиями из прошлого

Только не поймите нас неправильно: нынешней спутнице рэпера Валентине Ивановой волноваться решительно не о чем. Алена всего лишь поделилась в сторис своим ностальгическим настроением, выложив несколько кадров разных времен.

На одних она еще школьница, а на других уже делает первые шаги в модельном бизнесе.

Посмотреть на такую юную Шишкову оказалось очень интересно — мы даже смогли наконец разглядеть ее сходство с 9-летней дочкой Алисой. Хотя раньше нам всегда казалось, что девочка больше похоже на своего звездного папу. Так что теперь предлагаем всем инстадивам поворошить архивы — может быть, нас ждут и другие открытия.