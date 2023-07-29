Алена Шишкова поделилась редкими фотографиями из прошлого

Бывшая возлюбленная Тимати модель Алена Шишкова решила тряхнуть стариной.
Только не поймите нас неправильно: нынешней спутнице рэпера Валентине Ивановой волноваться решительно не о чем. Алена всего лишь поделилась в сторис своим ностальгическим настроением, выложив несколько кадров разных времен.
На одних она еще школьница, а на других уже делает первые шаги в модельном бизнесе.
Посмотреть на такую юную Шишкову оказалось очень интересно — мы даже смогли наконец разглядеть ее сходство с 9-летней дочкой Алисой. Хотя раньше нам всегда казалось, что девочка больше похоже на своего звездного папу. Так что теперь предлагаем всем инстадивам поворошить архивы — может быть, нас ждут и другие открытия.
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