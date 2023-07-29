Питт пригласил возлюбленную в поместье, из-за которого судится с Джоли

Брэд Питт пригласил возлюбленную в поместье, из-за которого судится с Анджелиной Джоли
Пока в Сети активно обсуждали новый поворот в судебных разбирательствах мистера и миссис Смит, Брэд Питт продолжал строить отношения с Инес Де Рамон.
Последний раз о голубках было слышно весной — тогда Анджелина Джоли изъявила желание познакомиться с новой пассией бывшего мужа. Но до сих пор назло зевакам у влюбленных все отлично.
Практически целое лето они провели вместе в Европе, где актер был занят съемками фильма о «Формуле-1». Брэд даже пригласил Инес в поместье Шато Мираваль, из-за которого, собственно, и не может найти общий язык с бывшей женой. Тренер по здоровому образу жизни, между прочим, даже бровью не повела — по словам инсайдера People, она прилетала к избраннику во Францию не один раз.
Анджелина гостье вряд ли обрадовалась. Впрочем, затяжные разборки приелись уже ей самой. Поговаривают, что бывшие супруги готовы пойти на мировую: оба согласились на то, чтобы их спор решал посредник. К тому же в поместье приедет независимый эксперт, который оценит состояние винодельни и то, как ей сейчас управляют. Вот как благоприятно на Брэда повлияли здоровые отношения, а на Анджелину — долгожданный отпуск.