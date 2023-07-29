Питт пригласил возлюбленную в поместье, из-за которого судится с Джоли

Пока в Сети активно обсуждали новый поворот в судебных разбирательствах мистера и миссис Смит, Брэд Питт продолжал строить отношения с Инес Де Рамон.

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Последний раз о голубках было слышно весной — тогда Анджелина Джоли изъявила желание познакомиться с новой пассией бывшего мужа. Но до сих пор назло зевакам у влюбленных все отлично.

Практически целое лето они провели вместе в Европе, где актер был занят съемками фильма о «Формуле-1». Брэд даже пригласил Инес в поместье Шато Мираваль, из-за которого, собственно, и не может найти общий язык с бывшей женой. Тренер по здоровому образу жизни, между прочим, даже бровью не повела — по словам инсайдера People, она прилетала к избраннику во Францию не один раз.