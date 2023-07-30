$90.98+0.9699.96-0.26

Звезда фильма «Холоп» Софья Зайка вышла замуж

Звезда фильма «Холоп» Софья Зайка вышла замуж

Звезда фильма «Холоп» Софья Зайка вышла замуж
© Ovideo

29-летняя актриса София Зайка вышла замуж. Новость об этом звезда сообщила в своем микроблоге в социальных сетях.

В качестве свадебного платья артистка выбрала кружевное белое платье в пол с глубоким декольте. Жених Софьи на праздничное мероприятие выбрал классический темно-синий костюм, белую рубашку и коричневые туфли.

Фанаты радостно поздравили любимую звезду в социальных сетях, пожелав молодоженам счастливой семейной жизни.

Зайка известна своими ролями в таких кинолентах, как «Абонемент на расследование. Опасные желания», «Чебурашка», «Фитнес», «Холоп», «Тайны госпожи Кирсановой» и многими другими проектами.