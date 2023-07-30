Звезда фильма «Холоп» Софья Зайка вышла замуж
Звезда фильма «Холоп» Софья Зайка вышла замуж
29-летняя актриса София Зайка вышла замуж. Новость об этом звезда сообщила в своем микроблоге в социальных сетях.
В качестве свадебного платья артистка выбрала кружевное белое платье в пол с глубоким декольте. Жених Софьи на праздничное мероприятие выбрал классический темно-синий костюм, белую рубашку и коричневые туфли.
Фанаты радостно поздравили любимую звезду в социальных сетях, пожелав молодоженам счастливой семейной жизни.
Зайка известна своими ролями в таких кинолентах, как «Абонемент на расследование. Опасные желания», «Чебурашка», «Фитнес», «Холоп», «Тайны госпожи Кирсановой» и многими другими проектами.