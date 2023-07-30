Звезда фильма «Холоп» Софья Зайка вышла замуж

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29-летняя актриса София Зайка вышла замуж. Новость об этом звезда сообщила в своем микроблоге в социальных сетях.

В качестве свадебного платья артистка выбрала кружевное белое платье в пол с глубоким декольте. Жених Софьи на праздничное мероприятие выбрал классический темно-синий костюм, белую рубашку и коричневые туфли.

Фанаты радостно поздравили любимую звезду в социальных сетях, пожелав молодоженам счастливой семейной жизни.