Голливудская актриса вышла замуж через 19 лет после помолвки

«После 6992 дней помолвки в Женеве в окружении любящей семьи и друзей они наконец-то поженились. Мы так рады отметить этот особенный момент вместе», — говорится на праздничной открытке, которую опубликовал в своем инстаграме* один из гостей — бразильский автогонщик Фелипе Масса .

К знаменательному событию 60-летняя Мишель подготовилась основательно. Актриса сменила два образа: на регистрацию надела сдержанную атласную рубашку и льняную юбку с бахромой, а к вечеринке нарядилась в коктейльное платье. А вот 77-летний магнат заморачиваться не стал и оба мероприятия был в синем классическом костюме.