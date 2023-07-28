Певица Селена Гомес помирилась со своим донором почки

Франсис Райс, некогда - ближайшая подруга певицы и актрисы Селены Гомес, пожертвовавшая ей свою почку для трансплантации, рассказала, что между ними больше нет вражды.

Хотя отношения бывших подруг все еще остаются "неоднозначными".

Тема была вновь поднята СМИ в минувший четверг, когда наблюдатели заметили, что Гомес впервые поздравила своего донора с днем рождения - через соцсеть.

По словам Райс, ее много кто в тот день поздравил, и пожелания от Селены она "особо не выделяет".

Напомним: подруги вдрызг рассорились после того, как Гомес заявила в интервью, что единственный человек в Голливуде, с которым она была по-настоящему близка, - это Тейлор Свифт. Райс на этот смертельно обиделась и отписалась от девушки в соцсетях, на долгое время прекратив с ней общение.