Бритни Спирс убрала из мемуаров откровения о матери и сестре

Бритни Спирс убрала из своих мемуаров скандальные откровения о матери и сестреНе так давно исполнительница помирилась с родственницами.

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Не так давно стало известно о задержке выхода автобиографической книги певицы Бритни Спирс «Женщина во мне».

Причиной стали жалобу и судебные иски ее бывших возлюбленных, требовавших убрать некоторые главы о них. Любопытно, но некоторые скандальные откровения новоявленная писательница решила убрать сама.

Как сообщают инсайдеры со ссылкой на ее знакомых, в момент написания мемуаров Бритни пребывала в многолетней ссоре с матерью и сестрой, которые, по ее мнению, помогали ее «деспоту-отцу» во время опеки над ней.

Но за то время, пока книга готовилась в издательстве к печати, певица успела помириться и с родительницей и с сестренкой.