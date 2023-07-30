Российская блогерша-веган умерла от истощения в Малайзии

Российская блогерша-веган Жанна Самсонова, известная как Zhanna D'Art, умерла от истощения в клинике Малайзии. Об этом сообщает издание «Вечерняя Казань».

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Отмечается, что Самсонова умерла 21 июля. По предварительной информации, причиной смерти стала холероподобная инфекция. Однако мать погибшей допустила, что смерть могла наступить на фоне истощения организма веганской диетой.

Одна из знакомых блогерши рассказала, что встречалась с ней несколько месяцев назад на Шри-Ланке, и уже тогда у нее «был изможденный вид».

«Когда я увидела ее на Пхукете, я пришла в ужас. Я жила этажом выше и ежедневно боялась обнаружить утром ее труп. Убедила ее в лечении. Но она не успела», — поделилась она.

Как рассказывала сама Самсонова, она пять лет сидела на сырой веганской диете, а последние четыре года питалась только фруктами, ростками семян подсолнечника и соками.