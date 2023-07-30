Дакота рассказала правду о скандале с Краймбрери из-за измен Соколовского

«5 лет назад, когда я с грудным ребенком на руках проживала развод на фоне множества измен своего бывшего мужа, я только заливалась вином, рыдала на плече у подруг и думала, что этот ад пережить живому человеку попросту невозможно. Конечно, никаких коммуникаций со СМИ в тот период я не вела. А написать что-то горячее с какими-то именами и подробностями многим СМИ очень хотелось. Некоторым, вероятно, хотелось особенно сильно. Поэтому они пошли на подлость. Одно очень уважаемое мною СМИ и, в частности, человек, вхожий в мой круг, которому я сильно доверяла, принесли мне инфу о том, что "одна из" была... Мари Краймбрери. Позже оказалось, что это личные счеты этого СМИ не то со мной, не то с Мариной. Но очень правдоподобные "доказательства" от журналистов, помноженные на мое в хлам уничтоженное состояние в те дни, и послужили причиной, по которой я ляпнула в комментах на вопрос про Марину, что "такие вот слухи ходят"»