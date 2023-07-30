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Рита Дакота рассказала всю правду о скандале с Мари Краймбрери из-за измен Влада Соколовского

Недавно Рита Дакота и Мари Краймбрери поразили своих фанатов внезапным дуэтом: девушки выпустили сразу две совместные песни. Премьера оказалась неожиданностью для многих, ведь не все еще забыли скандал между исполнительницами из-за Влада Соколовского. Рита решила восстановить события пятилетней давности в своем Telegram-канале, чтобы наконец расставить все точки над «i».

Дакота рассказала правду о скандале с Краймбрери из-за измен Соколовского
© Super.ru

«5 лет назад, когда я с грудным ребенком на руках проживала развод на фоне множества измен своего бывшего мужа, я только заливалась вином, рыдала на плече у подруг и думала, что этот ад пережить живому человеку попросту невозможно. Конечно, никаких коммуникаций со СМИ в тот период я не вела. А написать что-то горячее с какими-то именами и подробностями многим СМИ очень хотелось. Некоторым, вероятно, хотелось особенно сильно. Поэтому они пошли на подлость. Одно очень уважаемое мною СМИ и, в частности, человек, вхожий в мой круг, которому я сильно доверяла, принесли мне инфу о том, что "одна из" была... Мари Краймбрери. Позже оказалось, что это личные счеты этого СМИ не то со мной, не то с Мариной. Но очень правдоподобные "доказательства" от журналистов, помноженные на мое в хлам уничтоженное состояние в те дни, и послужили причиной, по которой я ляпнула в комментах на вопрос про Марину, что "такие вот слухи ходят"»

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По признанию Дакоты, она быстро поняла, что натворила, поэтому удалила злосчастный комментарий буквально через пару минут.

Но было уже поздно: в Сети разразился скандал, а ни в чем не виноватую Краймбрери стали оскорблять и даже желать ей смерти.

«Когда я поняла, что меня развели, и осознала, что натворила в отношении Марины, мне хотелось умереть от стыда. Я тысячу раз извинилась публично. Выплакала все глаза. Дала все опровержения в СМИ, подошла к Марине на общем концерте и сказала: "Прости меня, ради Бога, мне стыдно так, что хочется кожу с себя снять..." Марина сжалилась надо мной и простила. А вот я себя не прощала еще очень долго»

К счастью, через несколько лет Мари написала Рите в директ — похвалила альбом и напомнила, что не держит на нее зла. Как признается Дакота, для нее это стало настоящим освобождением.

После этого девушки начали общаться — и в итоге родилась новая музыка. Кстати, помирилась певица не только со своей «соперницей», но и с бывшим мужем. Сейчас Рита и Влад дружат семьями и настраивают графики так, чтобы у их дочери Мии была возможность проводить время с двумя родителями одновременно. Ну чем не хеппи-энд?