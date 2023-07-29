Бородатый и богатый: Мария Погребняк показала своего нового возлюбленного
В этом году Мария Погребняк развелась с Павлом, с которым прожила много лет. В браке у них родились трое прекрасных детишек, однако это не спасло их семью от краха.
Девушка долго скрывала свои новые отношения, но накануне решила, наконец, познакомить публику с возлюбленным. У себя в микроблоге девушка выставила снимок из лифта. На кадрах Погребняк слега облокачивается на мужчину, который в это время делает фото. Внимательные подписчики разглядели в нем бизнесмена Игоря Головинского.
С начала лета парочка то и дело подогревает слухи о своих отношениях. Погребняк неоднократно выставляла мужчину в сторис, вот только вместо его лица зрители видели разные эмоджи.
«Он мой спаситель», – кокетливо написала Мария. К слову, молодые люди не делают никаких громких заявлений и не комментируют происходящее. Наоборот – как только в СМИ начали писать об их романе Игорь и Мария отдалились. Что же задумала парочка, остается только гадать. Но в Сети подозревают, что это может быть и пиар-роман.