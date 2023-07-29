Бородатый и богатый: Мария Погребняк показала своего нового возлюбленного

В этом году Мария Погребняк развелась с Павлом, с которым прожила много лет. В браке у них родились трое прекрасных детишек, однако это не спасло их семью от краха.

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Девушка долго скрывала свои новые отношения, но накануне решила, наконец, познакомить публику с возлюбленным. У себя в микроблоге девушка выставила снимок из лифта. На кадрах Погребняк слега облокачивается на мужчину, который в это время делает фото. Внимательные подписчики разглядели в нем бизнесмена Игоря Головинского.

С начала лета парочка то и дело подогревает слухи о своих отношениях. Погребняк неоднократно выставляла мужчину в сторис, вот только вместо его лица зрители видели разные эмоджи.

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