Пенелопу Крус и Хавьера Бардема сняли в Лос-Анджелесе

Актриса Пенелопа Крус и актер Хавьер Бардем отправились на свидание в ресторане в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Daily Mail и приводит соответствующие фотографии папарацци.

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Пенелопу Крус сфотографировали с Хавьером Бардемом, когда они выходили из ресторана. Актриса была одета в джинсы и кожаную куртку. Образ она дополнила босоножками на высокой платформе и большой черной сумкой.

Хавьер Бардем предпочел для выхода шорты и футболку. Пенелопа Крус и Хавьер Бардем начали встречаться в 2007 году, после совместных съемок в фильме Вуди Аллена "Вики Кристина Барселона".