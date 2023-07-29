Пенелопу Крус и Хавьера Бардема сняли в Лос-Анджелесе

Актриса Пенелопа Крус и актер Хавьер Бардем отправились на свидание в ресторане в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Daily Mail и приводит соответствующие фотографии папарацци.
Пенелопу Крус сфотографировали с Хавьером Бардемом, когда они выходили из ресторана. Актриса была одета в джинсы и кожаную куртку. Образ она дополнила босоножками на высокой платформе и большой черной сумкой.
Хавьер Бардем предпочел для выхода шорты и футболку. Пенелопа Крус и Хавьер Бардем начали встречаться в 2007 году, после совместных съемок в фильме Вуди Аллена "Вики Кристина Барселона".
В 2010 году звезды связали себя узами брака в доме общего друга на Багамах. Спустя год у пары родился сын Леонардо, а в 2013-м на свет появилась дочь Луна. Пара регулярно появляется вместе на публике, а также на светских мероприятиях и кинопремьерах.