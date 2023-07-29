Оксана Самойлова жестко ответила на оскорбление дочери

Два дня назад старшей дочери рэпера Джигана и Оксаны Самойловой Ариеле исполнилось 12 лет. Сначала многодетная мама дала повод прослезиться своим подписчикам, посвятив имениннице трогательный пост, а на следующий день показала и сам праздник.

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Наша любимая бизнесвумен сделала ставку на скоординированные семейные образы в стиле Tiffany: для себя и своих дочерей Оксана выбрала красивые платья фирменного бирюзового цвета. На наш взгляд, получилось просто роскошно.

Увы, не все фолловеры остались от увиденного в таком же восторге, как мы.

Кое-кто даже начал откровенно оскорблять девочку и ее маму. Одним из отвратительных комментариев инстадива поделилась у себя в сторис. «Мне одной непонятно, почему она свою дочь одевает как эскортницу», — вставила свои пять копеек недовольная подписчица.

Но и Оксана молчать не стала: «Если вам так кажется, то вы просто конченные», — ответила она хейтерше и заодно отправила ее на три известные буквы. Что ж, полностью понимаем реакцию — такие гадкие и неуместные выпады в сторону детей точно не должны оставаться безнаказанными.