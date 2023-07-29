Повереннова поставила точку в истории с романом с Николаевым

Российская актриса Дарья Повереннова уже несколько лет счастлива в браке с экономистом и бизнесменом Андреем Шароновым. Вместе они были до свадьбы ещё восемь лет, и актриса признавалась, что Андрей с первого взгляда ей понравился, а сейчас она сама себе завидует.

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В соцсетях Дарья Повереннова делится фотографиями с мужем, рассказывает о том, как они проводят время. В июле актриса поздравила подписчиков с праздником – Днём семьи, любви и верности. Также в Сети звезда кинофильмов рассказала, что для неё верность – одно из самых ценных человеческих качеств.

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В комментариях появились и хейтеры, которые заявили, что Дарья Повереннова разбила чужой брак. В ответ актриса поинтересовалась, кто имеется в виду, и получила фамилию – Ирина Апексимова.

Таким образом актрисе намекнули на прежний роман – с актёром Валерием Николаевым, с которым она познакомилась на съёмках. Уже позже Дарья Повереннова рассказала, что ушла от мужа к Николаеву, а он встречался сразу с двумя женщинами. Актёр смог всё сам рассказать, заявив, что любит сразу двух женщин. Актриса говорила, что тогда пережила тяжёлые времена.

Дерзкому комментатору Дарья Повереннова спуску не дала – тут же ответила и поставила на место.

Ну, вы, конечно, лучше меня знаете подробности моей личной жизни. Можете интервью давать, и мне не в чем каяться. Но вы, видимо, держали свечку, а я не заметила, - написала Дарья Повереннова.

Также актриса посвятила этому публикацию и рассказала, что её обвинили в лицемерии. Она решила ответить первый и последний раз: никогда она чужие семьи не разбивала. Во всей шумихе вокруг этой истории Дарья Повереннова обвинила журналистов, которые стряпают сенсации.

А люди, падкие на скандалы, их с удовольствием подхватывают, - ответила Дарья Повереннова.

Дарья Повереннова рассказывала, что роман с Николаевым длился два года. До этого он развёлся с Ириной Апексимовой, их дочери тогда было шесть лет. В интервью Валерий Николаев признавался, что с женой шли в разных направлениях, были разногласия по поводу быта.

Роман Поверенновой и Николаева продлился два года. Актриса отмечала, что влюбилась в него «до трясучки», а он вёл себя как типичный абьюзер. То, что он заявил, что любит обеих женщин, Повереннова посчитала трусостью и слабостью.