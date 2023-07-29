Ноги от ушей: Юлия Пересильд предстала в купальнике на отдыхе в Таиланде
На Пхукет Юлия поехала с актером Михаилом Тройником, об отношениях пары стало известно в конце прошлого года.
Молодые люди устроили романтический отдых, о чем свидетельствуют кадры, которые актриса разместила в соцсетях. Влюбленные часто фотографировались вместе, а также Михаил снимал звезду на фоне красивой природы.
Так, Юлия запечатлена у водопада, потом во время кормления слонов и на качелях. На последней фотографии звезда предстала в лимонном купальнике и белой рубашке. Пересильд может похвастаться отличной фигурой! Пользователи Сети отметили, что Юлия не стала применять фотошоп и опубликовала честные снимки.
“Какие вы классные! Смотрю фотки и невольно улыбаюсь! Вот оно, счастье!”, – пишут в комментариях. Сама же Юлия решила поделиться впечатлениями от поездки.
“Я не думала, что Пхукет может быть таким разным”, – рассказала она.
Особенно ее восхитил водопад Банг Пэ.
“Прогуляйтесь по тропинкам в этих волшебных зарослях. Запах сумасшедший. Какие-то необычные растения, деревья, где-то вдали кричат гиббоны, поют странными голосами птицы, летают бабочки. И окунитесь в водопад!”, – посоветовала туристам звезда фильма “Вызов”.
Также она рассказала о своем маршруте. На острове она побывала в каучуковой роще, съездила в гости к слонам, актриса рекомендовала именно те места, где на слонах не катаются, а где они просто живут.
“Нам повезло. Мы с ними погуляли. Покормили. И потом помыли их прямо в водоеме. Ни секунды не было ощущения, что мы им делаем плохо или неприятно”, – рассказала она.