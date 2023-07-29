Модель Нилам Гилл высказалась о романе с Ди Каприо

В последние месяцы в Сети активно обсуждали сближение 48-летнего актера с 28-летней моделью Нилам Гилл. Эти двое не раз появлялись в одной компании — в том числе и в обществе родителей Лео. Естественно, все сочли это за серьезный знак и решили, что Лео и Нилам вот-вот объявят себя парой.

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Но нет — сначала эти слухи опровергли представитель девушки, а теперь и она сама решила поставить точку в запрещенной соцсети.

«Просто чтобы развеять любые слухи... Я не "новая пассия" Леонардо ДиКаприо. На самом деле я уже много месяцев состою в крепких отношениях с его близким другом. Единственная причина, по которой нас фотографируют вместе, — это то, что я нахожусь там рядом со своим партнером. Я надеюсь, это развеет все ложные домыслы», написала Нилам Гилл.

Оказалось, британка индийского происхождения уже давно встречается с близким другом актера, а потому и с Лео часто оказывается рядом на снимках папарацци.