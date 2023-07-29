Как Селена Гомес борется с редкой аутоиммунной болезнью

Со стороны Селена Гомес кажется классической поп-звездой, чей путь к славе начался с сериалов Disney и продолжился скандальным романом с кумиром девочек-подростков Джастином Бибером. Однако при ближайшем рассмотрении ее история оказывается не такой простой. Гомес прошла через бедность, нападки хейтеров, преследование папарацци и не только не сломалась, но и цикла материалов о непростых судьбах знаменитостей «Лента.ру» вместе с врачами разбирается, что скрывается за диагнозом Гомес, о котором многие узнали благодаря сериалу «Доктор Хаус», и каковы симптомы и опасности этой патологии.

«Я не модель и никогда ею не буду»

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В середине февраля 2023 года певица и актриса Селена Гомес опубликовала видеообращение, в котором жестко ответила на многочисленные негативные комментарии пользователей, упрекавших ее за лишний вес. 30-летняя артистка рассказала, что поправилась из-за лекарств против волчанки, которые вновь вынуждена принимать из-за очередного обострения заболевания.

Гомес добавила, что ей важно быть здоровой ментально и физически, поэтому она не откажется от приема медикаментов лишь ради того, чтобы соответствовать навязанным обществом стандартам красоты. Также она напомнила, что «не модель и никогда ею не будет». После чего посоветовала всем критикам наконец перестать стыдить людей за то, как они выглядят, особенно если изменения в их внешности вызваны болезнью.

Напоминающая укус волка болезнь

Согласно международной классификации болезней, системная красная волчанка (СКВ) — это хроническое аутоиммунное заболевание неизвестной этиологии. Проще говоря, этот недуг возникает, когда из-за нарушений неизвестной природы иммунная система начинает воспринимать клетки собственного организма как чужеродные и атакует их. Это, в свою очередь, приводит к развитию воспаления в органах и тканях, включая суставы, кожу, почки, мозг, сердце и легкие, и прогрессированию полиорганной недостаточности.

Считается, что термин «волчанка», происходящий от латинского сanis lupus (в переводе — «волк»), впервые был использован в начале 1800-х годов. Изначально он применялся врачами для описания вызванных волчанкой обыкновенной поражений кожи, которые напоминали укусы голодного волка. Затем этот латинский термин был добавлен и для обозначения СКВ.

Точные причины развития этого заболевания неизвестны. Врач-ревматолог, терапевт ФГБУ «Объединенная больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ Марина Попова сообщила, что за предрасположенность к нему ответственны в первую очередь наследственность и гормональный статус человека. К потенциальным триггерным факторам относят следующие:

СКВ — заболевание преимущественно женщин детородного возраста, пик заболеваемости приходится на возраст от 15 до 40 лет.

7 женщин приходится на одного мужчину с системной красной волчанкой, согласно статистике. У мужчин волчанка проявляется несколько иначе, и прогноз, как правило, хуже

По словам Поповой, возраст начала заболевания может варьироваться от детского до зрелого.

Как проявляется «волчья болезнь»?

Системная красная волчанка очень многообразна по своим клиническим проявлениям, а их выраженность может колебаться от минимальных до очень тяжелых. Примечательно, что симптомы СКВ могут периодически появляться, а затем исчезать.

Среди наиболее частых признаков системной красной волчанки кандидат медицинских наук, врач-ревматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталья Степанова назвала боли в мышцах и грудной клетке, как правило, не сопровождающиеся мышечной слабостью, болезненность суставов, отеки ног, увеличение лимфоузлов.

Характерная сыпь может появиться не только на лице, но и на плечах, коже груди, кистях рук или ушах. В крови у больных СКВ людей обычно снижены лейкоциты и лимфоциты, а затем и тромбоциты, часто наблюдается повышение СОЭ, изменения в анализах мочи, отметила Степанова.

Ревматолог Попова добавила, что у одних пациентов заболевание затрагивает только одну систему организма, а у других оно носит полиорганный характер и может поражать почки, центральную нервную систему, кровь и сосуды, сердце, легкие.

Год плохих новостей

Селене Гомес был 21 год, когда она узнала, что больна системной красной волчанкой. Популярность артистки тогда была на пике: она считалась желанным гостем на красных дорожках и телешоу, много снималась и выступала, начала гастрольный тур в поддержку своего дебютного альбома Stars Dance.

И вдруг в конце 2013 года певица внезапно отменила несколько запланированных концертов и объявила о перерыве в карьере. Свое решение она объяснила желанием «провести немного времени наедине с собой». Правда, журналисты быстро выяснили, что сделать это она почему-то решила в реабилитационной клинике.

Поклонники Селены и таблоиды тут же принялись гадать о причинах паузы. Версии высказывались разные — от депрессии из-за разрыва с Джастином Бибером до проблем с наркотиками и алкоголем.

Лишь спустя два года Гомес призналась в истинных причинах пребывания в рехабе. Она больше двух недель провела в отделении интенсивной терапии, а затем проходила курс химиотерапии и психологической реабилитации, чтобы побороть обострение системной красной волчанки и вернуться к нормальной жизни.

В 2015 году Селена вновь оказалась в клинике: из-за того, что первый курс химиотерапии не помог, ей пришлось пройти еще один. Кроме того, на фоне волчанки у певицы развилась депрессия и тревожное расстройство, начались панические атаки.

Стадии развития СКВ

Существует три стадии развития системной красной волчанки, заявила ревматолог Степанова. На начальной — минимальной — симптомы болезни проявляются слабо, пациент жалуется только на легкое недомогание, незначительное повышение температуры тела, высыпания на коже, боли в суставах и мышцах. На умеренной стадии СКВ кожная сыпь на лице, шее и руках уже ярко выражена, возникают проблемы с кровообращением, из-за чего нарушается работа внутренних органов.

При тяжелой или выраженной форме недуга, по словам Степановой, врачи отмечают серьезные отклонения в работе головного мозга, кровеносной системы, опорно-двигательного аппарата. Все симптомы ярко выражены, качество жизни значительно снижено. Физические возможности человека парализуются, при отсутствии лечения возможны кризисные состояния и летальный исход.

Волчаночный нефрит и пересадка почки

В сентябре 2017 года Гомес поделилась в социальных сетях фотографией, на которой запечатлена лежащей на больничной койке рядом со своей лучшей подругой Франсией Райса. Таким образом певица сообщила поклонникам, что из-за осложнений волчанки у нее почти отказали почки.

После пересадки органа и реабилитации физическое состояние Селены стабилизировать, однако ее ментальное здоровье по-прежнему оставляло желать лучшего. У нее появились навязчивые мысли, что операция не помогла и болезнь снова вернется. Чтобы справиться с тревожностью, Гомес пришлось несколько недель провести в клинике неврозов, где она посещала курсы групповой терапии и работала с психологом.

Как часто СКВ поражает почки?

Почки наиболее часто страдают при СКВ: волчаночный нефрит встречается примерно в 50-75 процентах случаев, объяснила Попова. У большинства пациентов это осложнение проявляется в первые годы болезни. Несмотря на то что поражение почек часто протекает скрытно, активный процесс может сопровождаться такими симптомами, как отеки голеней, отеки вокруг глаз по утрам, учащенное мочеиспускание, изолированное повышение артериального давления.

Основная задача при лечении волчаночного нефрита — как можно дольше поддерживать сохранность функции почек, предупредить обострения и улучшить качество жизни больных.

Стоит отметить, что, несмотря на терапию, у 10-30 процентов больных с волчаночным нефритом в течение 15 лет после установки диагноза развивается терминальная хроническая почечная недостаточность. В этом случае значительно увеличивают выживаемость пациентов проведение гемодиализа и трансплантация почки.

Диагностика и лечение СКВ

Диагностировать СКВ непросто, так как заболевание в большинстве случаев не имеет четкой клинической картины, из-за этого болезнь может быть верифицирована не сразу, а только при появлении новых симптомов. Попова отметила, что не существует одного универсального теста, который позволит определить, болеет ли человек СКВ, но возможности современной лабораторной диагностики могут помочь врачу поставить диагноз.

При подозрении на красную волчанку врач обычно назначает анализ крови на специфические аутоантитела, в первую очередь антинуклеарные антитела. Также необходимо сдать общий анализ крови и мочи, при необходимости пройти рентгенографию легких, УЗИ почек и сердца. В любом случае план обследования для постановки диагноза может определить только врач-ревматолог.

Лечение СКВ обычно включает назначение нестероидных противовоспалительных препаратов, глюкокортикоидов, цитостатических иммунодепрессантов и ряда других медикаментов. Выбор лечебной тактики зависит от результатов обследования поражаемых органов и тяжести заболевания.

Также Попова рекомендовала пересмотреть двигательную активность — малоподвижный образ жизни приводит к ожирению, ухудшению соматического статуса и качеству работы сердца. Частью немедикаментозного лечения должна стать дозированная лечебная физкультура с водолечением и ходьбой.

Борьба продолжается

Врачи сходятся во мнении, что СКВ — не приговор, и при правильном лечении можно добиться стойкой ремиссии заболевания. И Гомес — живое тому доказательство. Артистка полностью восстановилась после сложной операции, вновь записывает песни, снимается в кино и даже запустила свой бренд косметики Rare Beauty. А еще она нашла себя в благотворительной деятельности. Артистка щедро спонсирует исследования по лечению волчанки и в 2020 году создала свой фонд Rare Impact Fund. Деятельность организации направлена на оказание психологической помощи малообеспеченным людям и пациентам с психическими расстройствами.

1 процент с каждого проданного продукта Rare Beauty переводится в фонд помощи людям с ментальными проблемами

Селена призналась, что хотя до сих пор периодически страдает от депрессии и панических атак, являющихся побочными эффектами волчанки, именно помощь другим людям помогла ей преодолеть свои психологические проблемы.