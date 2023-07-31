Ольга Орлова не может носить каблуки из-за травмы

Певица и телеведущая Ольга Орлова заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не носит каблуки из-за травмы ноги.
Орлова объяснила, что несколько лет назад получила травму голеностопа, из-за которой ей пришлось полгода ходить на костылях. Сейчас звезда не надевает обувь, которая может вызвать дискомфорт.
«Хожу только в определенных лодочках или обуви, которая удобна», — поделилась певица.
Ольга Орлова получила известность после работы в группе «Блестящие». В 1995 году она стала первой девушкой, вошедшей в состав. Она дебютировала в клипе группы «Там, только там». В 2000-м артистка вышла из коллектива и занялась сольной карьерой. 15 декабря певица выпустила свой дебютный альбом «Первый».
Помимо музыкальной карьеры она работала в кино и на телевидении. Она снялась в картинах — «Анна Карамазофф», «Золотой век», «Любовь-морковь». В 2017-м Орлова стала ведущей реалити-шоу «Дом-2».
Орлова замужем за бизнесменом по имени Валерий. 6 февраля Орлова родила дочь Анну от бизнесмена по имени Валерий. 13 мая певица крестила малышку. Крестной матерью стала близкая подруга ведущей и ее коллега по «Дому-2» Ксения Бородина.