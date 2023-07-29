Сальма Хайек поразила подписчиков новыми фотографиями

Многие голивудские звезды проповедуют бодипозитив и любовь к себе только на словах, а на деле выкладывают безжалостно отретушированные фотографии. И как итог частенько попадаются на абсолютно нелепых фотошоп-фейлах.

К счастью, Сальма Хайек явно не из их числа: мы уже давно привыкли к тому, что 56-летняя актриса с гордостью демонстрирует свою роскошную фигуру на многочисленных горячих (и при этом максимально честных) фото и видео.

Но на этот раз звезда решила пойти с другого козыря: показала свои седые волосы, а заодно поделилась мудрым бьютихаком.

«Вот совет, как скрыть седину, не закрашивая ее: не надевайте очки на волосы!» — подписала свои фотографии Хайек.

Super.ru

Фолловеры юмор оценили и поблагодарили Сальму за честность. «Хоть одна звезда показывает себя такой, какая есть», «Как она грациозно стареет, просто пример для подражания», — восхищаются подписчики.

К восторгам присоединились даже такие записные красотки, как Пэрис Хилтон и Карла Бруни: обе отметились в комментариях с сердечками и комплиментами.