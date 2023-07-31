Гарри Стайлс показал новую татуировку, посвященную Оливии Уайлд

29-летний Гарри Стайлс попал в объективы папарацци во время отдыха на яхте в Италии. Музыкант был одет в зеленые плавательные шорты и белую клетчатую рубашку на пуговицах. На фотографиях журналисты издания разглядели новую татуировку на бедре музыканта — слово «Olivia», выведенное курсивным шрифтом.

Поклонники Гарри Стайлса разделились на два лагеря: одни считают, что татуировка посвящена бывшей возлюбленной музыканта, 39-летней актрисе Оливии Уайлд, а другие уверены, что рисунок отсылает к песне группы One Direction «Olivia» из альбома 2015 года «Made in the A.M.».

В конце 2022 года стало известно, что Оливия Уайлд и Гарри Стайлс разошлись после двух лет романтических отношений. Близкий к паре источник рассказал, что звезды расстались друзьями и никаких обид между ними нет. Однако после того, как в СМИ появились слухи о романе Гарри Стайлза с моделью Эмили Ратаковски, Оливия Уайлд не на шутку разозлилась. По словам инсайдера, актриса считает, что заведя интрижку со Стайлзом, Ратаковски «предала ее и нарушила девичий кодекс».