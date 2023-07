Гарри Стайлс показал новую татуировку, посвященную Оливии Уайлд

Бывший участник группы One Direction Гарри Стайлс замечен в новой татуировкой, посвященной бывшей возлюбленной, актрисе Оливии Уайлд . Об этом сообщает Page Six и приводит соответствующие снимки.

Поклонники Гарри Стайлса разделились на два лагеря: одни считают, что татуировка посвящена бывшей возлюбленной музыканта, 39-летней актрисе Оливии Уайлд, а другие уверены, что рисунок отсылает к песне группы One Direction «Olivia» из альбома 2015 года «Made in the A.M.».