Наталья Водянова снялась топлес для рекламы
Российская супермодель Наталья Водянова стала лицом новой рекламной кампании бренда алкогольных напитков Seventy One.
Соответствующие снимки появились в социальных сетях.
41-летняя модель позировала топлес, без бюстгальтера, в черных трусах с высокой талией и колготках. Наталья Водянова повернулась к зеркалу спиной и держала бокал в руках. Модели сделали укладку с голливудскими локонами и вечерний макияж.
В марте 2023 года модель стала инвестором приложения Soula, которое предоставляет женщинам персонализированную информацию о беременности, родах и послеродовом периоде.
Кипрская компания Soula, основанная Натальей Миранчук, за семь месяцев привлекла $450 тыс. и зарегистрировала 20-кратный рост стоимости.
Наталья Водянова и Антуан Арно вместе с 2011 года, однако узаконили свои отношения лишь в 2020-м. Супруги воспитывают двоих общих детей — 9-летнего Максима и 7-летнего Романа — а также троих детей супермодели от бывшего мужа, британского аристократа Джастина Портмана: 21-летнего Лукаса, 17-летнюю Неву и 15-летнего Виктора.