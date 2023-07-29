Наталья Водянова снялась топлес для рекламы

Российская супермодель Наталья Водянова стала лицом новой рекламной кампании бренда алкогольных напитков Seventy One.

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Соответствующие снимки появились в социальных сетях.

41-летняя модель позировала топлес, без бюстгальтера, в черных трусах с высокой талией и колготках. Наталья Водянова повернулась к зеркалу спиной и держала бокал в руках. Модели сделали укладку с голливудскими локонами и вечерний макияж.

Газета.Ru

В марте 2023 года модель стала инвестором приложения Soula, которое предоставляет женщинам персонализированную информацию о беременности, родах и послеродовом периоде.

Кипрская компания Soula, основанная Натальей Миранчук, за семь месяцев привлекла $450 тыс. и зарегистрировала 20-кратный рост стоимости.