Девушку Тимати высмеяли за «постоянно раздетые» фото в бикини
Девушка Тимати, модель Валентина Иванова показала рельефную фигуру в новой фотосессии.
Снимками она поделилась в социальных сетях.
Модель опубликовала серию фотографий в черном бикини, поверх которого она накинула белую рубашку.
Однако подписчики не оценили образ девушки Тимати. "Она когда-нибудь оденется?", "Постоянно раздетая", "Губы, конечно, перебор, да и вся слишком большая", "Ноги лучше в ботинки, так они посимпатичнее выглядят", — написали пользователи соцсетей.
О романе Тимати и Валентины Ивановой стало известно в январе, когда в сети начали распространяться фото, на которых рэпер отдыхает с моделью за границей.
В начале декабря пара вместе появилась на свадьбе Оксаны Самойловой и Джигана. В апреле появились слухи о расставании Тимати и Валентины Ивановой. Они обострились после того, как звезды перестали публиковать совместные фото в социальных сетях.
Тимати ни разу не был женат, однако у него есть дети от разных возлюбленных. В 2014 году у артиста родилась дочь Алиса от модели Алены Шишковой. В 2019-м у него появился на свет сын Ратмир от блогерши Анастасии Решетовой.