Девушку Тимати высмеяли за «постоянно раздетые» фото в бикини

Девушка Тимати, модель Валентина Иванова показала рельефную фигуру в новой фотосессии.

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Снимками она поделилась в социальных сетях.

Модель опубликовала серию фотографий в черном бикини, поверх которого она накинула белую рубашку.

Однако подписчики не оценили образ девушки Тимати. "Она когда-нибудь оденется?", "Постоянно раздетая", "Губы, конечно, перебор, да и вся слишком большая", "Ноги лучше в ботинки, так они посимпатичнее выглядят", — написали пользователи соцсетей.

О романе Тимати и Валентины Ивановой стало известно в январе, когда в сети начали распространяться фото, на которых рэпер отдыхает с моделью за границей.

В начале декабря пара вместе появилась на свадьбе Оксаны Самойловой и Джигана. В апреле появились слухи о расставании Тимати и Валентины Ивановой. Они обострились после того, как звезды перестали публиковать совместные фото в социальных сетях.