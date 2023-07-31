Лариса Долина поделилась секретами красоты

Долина считает коллаген «прекрасной возможностью хорошо выглядеть». Артистка отметила, что ранее прибегала к более экстремальным способам сохранения красоты и молодости. К примеру, она принимала таблетки для похудения.

Долина также рассказала, что у нее сейчас очень плотный рабочий график. Звезда проводит занятия в институте и академии, готовится к роли в театре, а также планирует съемки в новом проекте. Певица не собирается брать отпуск в 2023 году. Она уточнила, что уже привыкла к такому графику.