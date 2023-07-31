Лариса Долина поделилась секретами красоты

Певица Лариса Долина призналась в беседе с Prozvezd, что пьет коллаген ради поддержания красоты.
Долина считает коллаген «прекрасной возможностью хорошо выглядеть». Артистка отметила, что ранее прибегала к более экстремальным способам сохранения красоты и молодости. К примеру, она принимала таблетки для похудения.
«В какой-то момент это помогало. Но потом организм, видимо, сел на шею и перестал реагировать на это», — поделилась звезда.
На данный момент Долина придерживается правильного питания и старается есть четко расписанию.
Долина также рассказала, что у нее сейчас очень плотный рабочий график. Звезда проводит занятия в институте и академии, готовится к роли в театре, а также планирует съемки в новом проекте. Певица не собирается брать отпуск в 2023 году. Она уточнила, что уже привыкла к такому графику.
«За это время многое пережила, перенесла. Не все всегда легко получалось. Всегда были завистники. Они меня подстегивают. Я всегда желаю им здоровья крепкого. Потому что, если бы не они, возможно, многого в моей жизни не получилось», — заключила артистка.