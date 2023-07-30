Скончался супруг певицы Натали Александр Рудин
Муж певицы Натали музыкальный продюсер Александр Рудин умер в возрасте 53 лет. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на близких певицы.
Причины смерти Александра Рудина не известны. Однако близкие Натали рассказывают, что буквально две недели назад скончался отец Александра.
"Только-только семья его похоронила и вот снова беда", — отметили близкие певицы.
Рудина планируют похоронить в его родном городе — Дзержинске. Там он познакомился с Натали во время музыкального фестиваля. Певица вышла за Александра замуж в 17 лет, они прожили в счастливом браке 32 года. Несмотря на то что Натали ставили диагноз "бесплодие", у пары все же родилось три сына.
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