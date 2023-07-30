Скончался супруг певицы Натали Александр Рудин

Рудина планируют похоронить в его родном городе — Дзержинске. Там он познакомился с Натали во время музыкального фестиваля. Певица вышла за Александра замуж в 17 лет, они прожили в счастливом браке 32 года. Несмотря на то что Натали ставили диагноз "бесплодие", у пары все же родилось три сына.