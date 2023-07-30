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Скончался супруг певицы Натали Александр Рудин

Муж певицы Натали музыкальный продюсер Александр Рудин умер в возрасте 53 лет. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на близких певицы.

Скончался супруг певицы Натали Александр Рудин
© РИА Новости

Причины смерти Александра Рудина не известны. Однако близкие Натали рассказывают, что буквально две недели назад скончался отец Александра.

"Только-только семья его похоронила и вот снова беда", — отметили близкие певицы.

Рудина планируют похоронить в его родном городе — Дзержинске. Там он познакомился с Натали во время музыкального фестиваля. Певица вышла за Александра замуж в 17 лет, они прожили в счастливом браке 32 года. Несмотря на то что Натали ставили диагноз "бесплодие", у пары все же родилось три сына.

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