Бородина подарила младшей дочери сумку за 200 тысяч

Ксения Бородина похвасталась роскошной покупкой для младшей дочери
Если бы нас спросили, кем мы хотим стать в следующей жизни, мы бы ответили — дочерьми Ксении Бородиной. Телеведущая устраивает детям роскошные дни рождения, путешествует с ними за границу и дарит дорогие подарки.
Вот и на днях 14-летняя Маруся и 7-летняя Теона прилетели в Париж со своей известной мамой и первым делом отправились на шопинг. В бутике Prada Ксения купила для младшей дочери голубую сумочку из сафьяновой кожи. Стоимость миниатюрного аксессуара, если верить сайту бренда, совсем не маленькая — $2300 (или 209 000 рублей).
Ксения объяснила, что Теона долго ходила с сумкой, на которой порвалась ручка, и очень ее берегла — потому телеведущая и решила порадовать малышку. В общем, дети клана Кардашьян-Дженнер, которые получают дорогостоящие подарки чуть ли не каждый день, пока могут спать спокойно. Тем более что сама Бородина подчеркивает, что не спешит одевать своих детей слишком взросло.