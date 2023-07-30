Бородина подарила младшей дочери сумку за 200 тысяч

Если бы нас спросили, кем мы хотим стать в следующей жизни, мы бы ответили — дочерьми Ксении Бородиной. Телеведущая устраивает детям роскошные дни рождения, путешествует с ними за границу и дарит дорогие подарки.

Вот и на днях 14-летняя Маруся и 7-летняя Теона прилетели в Париж со своей известной мамой и первым делом отправились на шопинг. В бутике Prada Ксения купила для младшей дочери голубую сумочку из сафьяновой кожи. Стоимость миниатюрного аксессуара, если верить сайту бренда, совсем не маленькая — $2300 (или 209 000 рублей).