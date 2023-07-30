Ивлеева опубликовала фото с ребенком от известного актера

Не секрет, что Настя Ивлеева умеет удивить подписчиков — как дерзкими нарядами, так и неожиданными признаниями. Но вчера телеведущая превзошла сама себя и выложила настоящее шок-фото.

Впрочем, фанатам поздравлять звезду еще рано — как и гадать, когда это стройная красотка успела выносить ребенка: дело происходит на съемочной площадке. Девушка вовсю развивает свою актерскую карьеру — сначала блогерша и телеведущая снялась в нашумевшем сериале «Монастырь», а теперь добавила в свою фильмографию другой громкий проект: она исполнит роль Мальвины в одноименной фантастической комедии от KION. Отличная киносемья получилась, жалко только, что пупс не деревянный — неужели Буратино оказался не у дел?