41-летняя Бритни Спирс показала, как выглядела в юности

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс поделилась с подписчиками своих социальных сетей серией архивных фотографий.

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На черно-белых снимках 41-летняя Бритни Спирс позирует в «голом» топе с глубоким декольте и джинсах с заниженной талией. Певица запечатлена без укладки и макияжа, в массивных солнцезащитных очках.

«Слово недели: созерцание», — подписала серию фотографий артистка.

На прошлой неделе таблоид The Sun сообщил, что Бритни Спирс была вынуждена отложить релиз своих мемуаров на четыре месяца из-за опасений певца Джастина Тимберлейка и актера Колина Фаррелла.

«Адвокаты потребовали заранее ознакомиться с ее книгой и были непреклонны в том, чтобы некоторые откровения были удалены. В книге по-прежнему много потрясающих историй, но Джастин и Колин сознательно подходили к тому, что о них можно рассказать», — цитирует издание слова инсайдера.

Из-за судебного процесса публикация была задержана на четыре месяца, пока шли переговоры о том, что можно включить в книгу. Но теперь все решено, и автобиография готова к печати, сообщает источник. Книга «Женщина во мне» (The Woman In Me) выйдет 24 октября и даст возможность суперзвезде рассказать о своей жизни.