Стало известно, от чего умер муж певицы Натали

Супруг певицы Натали музыкальный продюсер Александр Рудин скончался из-за осложнений после коронавируса. Об этом сообщает издание "ТАСС" со ссылкой на саму певицу.

По словам Натали, коронавирус обернулся для Рудина тяжелыми последствиями. Они оказались не менее опасными, чем само заболевание.

"Скончался Александр от последствий ковида. Два года боролись мы, но не сумели", — рассказала певица агентству.

При этом "МК" стало известно, что тело Александра Рудина нашли на козырьке подъезда дома на Беломорской улице в Москве еще в четверг — 27 июля. Сообщается, что супруг Натали очень тяжело переживал потерю своего отца, который скончался две недели назад. Более того, с 2021 года Рудин страдал депрессией, которую неоднократно пытался лечить.