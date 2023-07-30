Певица Селена Гомес показала фигуру в купальнике
Певица Селена Гомес поделилась с подписчиками личного блога фотографиями, сделанными во время прогулки на яхте с друзьями.
На размещенных снимках Селена Гомес позирует в розовом купальнике, подчеркивающем ее пышную грудь. Певица предстала перед поклонниками в естественном образе — без макияжа и укладки.
В прошлые выходные Селена Гомес устроила звездную вечеринку по случаю своего 31-го дня рождения. Поздравить певицу пришли такие знаменитости, как Пэрис Хилтон, Кристина Агилера, Бенни Бланко, Tyga и другие. В этот день Селена Гомес обратилась к фанатам с просьбой не дарить ей подарки, а вместо этого сделать пожертвование в ее фонд Rare Impact Fund.
«Я благодарна за многое в своей жизни, и одна из вещей, за которую я благодарна больше всего, — это работа, которую мы с вами проделали с фондом Rare Impact Fund. Это моя настоящая страсть в жизни. Если у вас есть средства, подумайте о пожертвовании, чтобы помочь нам изменить ситуацию», — написала певица в личном блоге.
В 2013 году Селена Гомес пережила тяжелый разрыв с Джастином Бибером, после чего попала в реабилитационной центр Meadows. С тех пор звезда выступает за повышение осведомленности о психическом здоровье, в том числе через свой фонд Rare Impact.