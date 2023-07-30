Беременная Рианна присоединилась к тренду на «барбикор»

Певица Рианна и ее возлюбленный A$AP Rocky были замечены на свидании в итальянском ресторане Джорджио Бальди в Санта-Монике. Об этом сообщает Page Six и приводит соответствующие снимки.

© Газета.Ru

35-летняя Рианна была одета в розовый спортивный костюм в стиле «барбикор», состоящий из короткого топа и брюк с заниженной талией, который подчеркнул ее заметно округлившийся живот. Певица дополнила образ белыми кроссовками, серебристым клатчем и солнцезащитными очками в блестящей оправе. Ее возлюбленный A$AP Rocky выбрал для выхода в свет широкие штаны в стиле милитари, белую футболку и джинсовую рубашку.