Беременная Рианна присоединилась к тренду на «барбикор»

Беременная певица Рианна присоединилась к тренду на «барбикор»
Певица Рианна и ее возлюбленный A$AP Rocky были замечены на свидании в итальянском ресторане Джорджио Бальди в Санта-Монике. Об этом сообщает Page Six и приводит соответствующие снимки.
35-летняя Рианна была одета в розовый спортивный костюм в стиле «барбикор», состоящий из короткого топа и брюк с заниженной талией, который подчеркнул ее заметно округлившийся живот. Певица дополнила образ белыми кроссовками, серебристым клатчем и солнцезащитными очками в блестящей оправе. Ее возлюбленный A$AP Rocky выбрал для выхода в свет широкие штаны в стиле милитари, белую футболку и джинсовую рубашку.
В мае 2022 года у Рианны и ее бойфренда, рэпера A$AP Rocky (Раким Майерс), родился сын Риза Этельстон. Звезды назвали первенца в честь лидера хип-хоп-группы Wu-Tang Clan Роберта Диггза (RZA). В настоящее время пара ждет появления на свет второго ребенка. В прошлом месяце Рианна рассекретила пол будущего малыша: певицу заметили в детском магазине с комбинезоном розового цвета в руках, поэтому в СМИ предположили, что она ждет девочку.