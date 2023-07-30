Эмили Ратаковски выгуливает собаку в смелом красном платье с разрезом

Эмили Ратаковски может превратить любой тротуар на своём пути в подиум. Модель вывела своего очаровательного щенка Коломбо на прогулку в Нью-Йорке в эту пятницу. По этому случаю заезда надела облегающее красное платье от Marcia с дерзким высоким разрезом на бедре. С такой подтянутой фигурой грех её не показывать!

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На левом плече платье украшено кристаллами. Модель сочетала наряд с новым рыжим цветом волос, кроссовками от New Balance, чёрной сумкой от Miu Miu и солнцезащитными очками. Вместе с ней на прогулке была её подруга, которая выбрала более повседневный образ, они мило общались и гуляли со своими питомцами.