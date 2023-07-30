Эмили Ратаковски выгуливает собаку в смелом красном платье с разрезом
Эмили Ратаковски может превратить любой тротуар на своём пути в подиум. Модель вывела своего очаровательного щенка Коломбо на прогулку в Нью-Йорке в эту пятницу. По этому случаю заезда надела облегающее красное платье от Marcia с дерзким высоким разрезом на бедре. С такой подтянутой фигурой грех её не показывать!
На левом плече платье украшено кристаллами. Модель сочетала наряд с новым рыжим цветом волос, кроссовками от New Balance, чёрной сумкой от Miu Miu и солнцезащитными очками. Вместе с ней на прогулке была её подруга, которая выбрала более повседневный образ, они мило общались и гуляли со своими питомцами.
Несмотря на броский наряд, модель старалась не поднимать голову большую часть прогулки. Видимо Эмили надела первое, что нашла в гардеробе. Смелых образов у неё точно немало.