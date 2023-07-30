50-летняя Кейт Бекинсейл показала фигуру в откровенном наряде

Британская актриса Кейт Бекинсейл поделилась серией снимков в откровенном образе. Соответствующие фотографии актриса опубликовала в своем блоге в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках Кейт Бекинсейл, которая 26 июля отметила 50-летие, позировала в костюме кролика Playboy. Актриса надела расшитый пайетками черный боди, колготки в сетку, галстук-бабочку, ободок с кроличьими ушами и босоножки на высокой платформе. Вместе с Бекинсейл аналогичные наряды примерили ее подруги — актрисы Нина Кейт и Габс Морпетт.

Свой день рождения Кейт Бекинсейл отметила вечеринкой в караоке в компании матери и близких друзей. После празднования актриса опубликовала в личном блоге несколько фотографий и поделилась с подписчиками своим отношением к возрасту.

«Вот что я вам скажу. Стареть чертовски здорово. Спасибо от всего сердца за самый волшебный день, полный радости и любви», — написала звезда.