Мадонна танцует на камеру спустя месяц после реанимации

Похоже, звезда окончательно поправилась.

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Месяц назад Мадонна попала в реанимацию. Певицу обнаружили без сознания. Артистка не могла самостоятельно дышать на протяжении ночи.

«В субботу, 24 июня, у Мадонны развилась серьезная бактериальная инфекция, которая привела к нескольким дням пребывания в отделении интенсивной терапии. Ее здоровье улучшается, однако она всё еще находится под наблюдением врачей. Ожидается полное выздоровление. На этот раз нам нужно будет приостановить все обязательства, включая тур», — заявил менеджер Мадонны Гай Осири.

У Мадонны обнаружили серьезную бактериальную инфекцию. Ходят слухи, что это произошло из-за пластических операций.

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Вскоре звезда вернулась домой. Она пошла на поправку, но все равно находилась под наблюдением врачей. Мадонна поблагодарила за поддержку, а также принесла свои извинения за срыв концертного тура, но обещала, что еще выйдет на сцену. Звезда не публиковала новых снимков, а выходила на связь только текстовыми сообщениями или архивными фото. Сейчас певица окончательно восстановилась и вновь позирует перед камерой, чтобы сделать провокационные фото.

Поп-звезда предстала в сетчатой футболке, брюках карго черного цвета и солнцезащитных очках. Она танцевала под песню Lucky Star. Кстати, не спроста женщина вышла на связь в этот день. Это не только ее первый личный выход в соцсети после болезни, но еще и сорокалетие дебютного альбома.