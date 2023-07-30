Эксперт раскрыл секрет тренировок Райана Гослинга

Фитнес-тренер Денис Соломин раскрыл секрет тренировок канадского актера Райана Гослинга. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

© Лента.ру

Программа артиста включает в себя шесть дней тренировок. В понедельник и четверг актер прорабатывает руки, делая отжимания, различные вариации жима, разведение гантелей на наклонной скамье, а также подтягивания обратным хватом с утяжелителями. По мнению тренера, все эти упражнения увеличивают мышечную массу.

Во вторник и пятницу актер тренирует мышцы спины и пресса. В среду и субботу Гослинг проводит 20-25 минут за интервальным бегом, чередуя спринт (30 секунд) и быструю ходьбу (90 секунд), а также пять минут стоит в планке. По мнению Соломина, подобные тренировки помогают получить фигуру с сильной верхней частью тела, широкими плечами и стройными ногами. Отмечается, что четыре тренировки помогают росту мышечной массы, а две — поддержанию выносливости.