Экс-солистка группы Reflex показала точеную фигуру в купальнике

Сейчас экс-солистка группы Reflex отдыхает на Кипре. Женя Малахова призналась, что считает это место своим вторым домом, так как здесь живут ее родственники и друзья детства. Минимум раз в год она старается навещать близких. В социальной сети Женя делится тем, как проводит отпуск. Каждый день звезда меняет аутфиты. Малахова не стесняется позировать в купальниках. Например, в первый день отдыха на Кипре она опубликовала снимок, на котором позирует в ярко-желтом слитном купальнике с вырезом сбоку. А на днях девушка вовсе показала свое загорелое тело.

© New Magazine

New Magazine

На новых фото певица предстала в слитном купальнике с цветочным принтом. Поклонники пришли в восторг от фигуры артистки. Она позирует у бассейна. Напомним, что почти полтора года назад она родила сына. И уже спустя полгода Женя показывала свои результаты похудения. Молодая мама хвасталась подтянутым телом . Артистка придерживается правильного питания и занимается спортом. Сейчас она полностью посвящает себя воспитанию маленького Феди. Однако отказываться от светских мероприятий певица не стала.

New Magazine