Экс-солистка группы Reflex показала точеную фигуру в купальнике
Сейчас экс-солистка группы Reflex отдыхает на Кипре. Женя Малахова призналась, что считает это место своим вторым домом, так как здесь живут ее родственники и друзья детства. Минимум раз в год она старается навещать близких. В социальной сети Женя делится тем, как проводит отпуск. Каждый день звезда меняет аутфиты. Малахова не стесняется позировать в купальниках. Например, в первый день отдыха на Кипре она опубликовала снимок, на котором позирует в ярко-желтом слитном купальнике с вырезом сбоку. А на днях девушка вовсе показала свое загорелое тело.
На новых фото певица предстала в слитном купальнике с цветочным принтом. Поклонники пришли в восторг от фигуры артистки. Она позирует у бассейна. Напомним, что почти полтора года назад она родила сына. И уже спустя полгода Женя показывала свои результаты похудения. Молодая мама хвасталась подтянутым телом . Артистка придерживается правильного питания и занимается спортом. Сейчас она полностью посвящает себя воспитанию маленького Феди. Однако отказываться от светских мероприятий певица не стала.
Певица призналась, что перед отпуском ее организм был сильно истощен, а поездка на Кипр оказалась случайной, но очень нужной. «И вот, 3 недели моего полноценного отпуска, где я мечтаю, отдыхаю, ем, выпиваю, отдыхаю, загораю. Промежуточный итог: я загорела, я не поправилась, я уже начинаю хотя бы думать о работе, мне хорошо. А Вы знали, что для полноценного отдыха необходимо отдыхать не менее 3-х недель?», – пишет Малахова.