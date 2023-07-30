Мария Погребняк впервые опубликовала фото с возлюбленным, которого скрывала
Расставание с мужем бизнесвумен переживает как надо: Мария Погребняк отправилась колесить по Италии, да еще и не одна. Поклонники гадали, не этого ли спутника еще до официального объявления о разводе рассекретил Super, но звезда продолжила подогревать их интерес. Выкладывала то снимок с мужскими руками, то видео, в котором за кадром слышен голос ее избранника, а сегодня опубликовала сторис с мужчиной, которому предусмотрительно закрыла лицо смайликом льва.
Впрочем, то ли от нетерпения, то ли от невнимательности, чуть позже Мария наконец обнародовала того, кто завоевал ее сердце в рекордные сроки. «Спаситель», — подписала звезда селфи с бизнесменом Игорем Головинским. Правда, через несколько часов кадр пропал из соцсетей Марии. Собственно, а что скрывать? Фото уже расползлось по интернету, назад пути нет.