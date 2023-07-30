Айза опубликовала новое видео с Гуфом: «Привезла…»

Взаимоотношения Айзы и Гуфа — одна из самых излюбленных тем у Интернет-сплетников. Хоть парочка уже давно оформила развод, все равно неоднократно выясняла отношения на публике. А недавно бизнесвумен и вовсе заявила, что намерена лишить рэпера родительских прав, чтобы он больше не мог общаться с их общим сыном Сэмом. Что мы видим сейчас?

Несколько минут назад Айза опубликовала видеоролик, где счастливый Сэм бежит навстречу к отцу. Все это происходило в здании аэропорта. Гуф схватил наследника на руки и крепко обнял. «Привезла Сэма к отцу», — коротко подписала Айза свой новый пост, а также добавила в конце эмодзи сердечка. Кажется, экс-супруги помирились и смогли разрешить все разногласия.

Подписчики уже ничему не удивляются:

«Так, ну погнали! Новая серия подъехала», «Легенды», «О, опять сошлись, что ли?», «У них уже зависимость друг от друга. Такие отношения невозможно забыть и перечеркнуть», «У меня уже истерический смех от этого всего. Им самим не надоело?», «Стали настоящими шутами со своими разборками в соцсетях», «Как же они надоели уже. Пусть определятся! Бедный пацан — как между двух огней».