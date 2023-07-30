Развода не дождетесь: Глюкоза опубликовала страстный снимок с мужем

Наталья Ионова достаточно редко впускает поклонников в свою личную жизнь.

Наталья Чистякова-Ионова счастлива в браке с бизнесменом Александром Чистяковым уже более 17 лет. Супруги воспитывают дочерей Лиду (16) и Веру (11). Кроме того, Наталья нашла общий язык с сыном Александра от первого брака. Вокруг супружеской пары часто ходят слухи о разводе. Нередко она появляется на публике без обручального кольца. Звезда призналась, что это не повод для слухов, так как снимает украшение в зависимости от ситуации, часто оно просто мешает. Однако о разладе в отношениях до сих пор продолжали говорить.

Недавно в социальной сети Глюкоза опубликовала снимок с мужем, которым окончательно утерла нос сплетникам. Наталья и Александр стоят на побережье. Женщина обнимает супруга за шею и целует. Александр положил руку на талию звезды. Фото выглядит милым и в то же время страстным. А на заднем плане заметно младшую дочь певицы и бизнесмена. Этой фотографией Ионова поставила точку в вопросе о разводе.