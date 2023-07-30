Развода не дождетесь: Глюкоза опубликовала страстный снимок с мужем

Развода не дождетесь: певица Глюкоза опубликовала страстный снимок с мужем
Наталья Ионова достаточно редко впускает поклонников в свою личную жизнь.
Наталья Чистякова-Ионова счастлива в браке с бизнесменом Александром Чистяковым уже более 17 лет. Супруги воспитывают дочерей Лиду (16) и Веру (11). Кроме того, Наталья нашла общий язык с сыном Александра от первого брака. Вокруг супружеской пары часто ходят слухи о разводе. Нередко она появляется на публике без обручального кольца. Звезда призналась, что это не повод для слухов, так как снимает украшение в зависимости от ситуации, часто оно просто мешает. Однако о разладе в отношениях до сих пор продолжали говорить.
Недавно в социальной сети Глюкоза опубликовала снимок с мужем, которым окончательно утерла нос сплетникам. Наталья и Александр стоят на побережье. Женщина обнимает супруга за шею и целует. Александр положил руку на талию звезды. Фото выглядит милым и в то же время страстным. А на заднем плане заметно младшую дочь певицы и бизнесмена. Этой фотографией Ионова поставила точку в вопросе о разводе.
Кроме того, Наталья Ионова показала и совместный снимок с Верой. Мама и дочь позируют на крыше одного из домов. Наталья одета в белый свитшот и белые шорты и белую панаму. А ее младшая дочь предстала в черной футболке AC/DC и черных шортах. К тому же, певица поделилась забавным видео, на котором с дочкой отвечает на вопросы. В качестве ответа они должны показать пальцами друг на друга или на себя. Так, стало известно, что Вера просыпается раньше мамы. Также Вера чаще сидит в телефоне и больше ест.