Селена Гомес показала новые снимки в купальнике

Американская певица и актриса Селена Гомес показала новые фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

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30-летняя знаменитость опубликовала серию снимков, на которых она позирует на лодке в купальнике розового цвета и расстегнутых джинсах с завышенной линией талии. При этом волосы поп-исполнительница распустила, а от макияжа отказалась. Из аксессуаров на ней были белая повязка на голове, а также несколько колец и золотое колье.

Известно, что Гомес отдыхала на лодке вместе с друзьями.