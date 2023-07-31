София Вергара впервые вышла в свет после развода

Звезда сериала «Американская семейка» София Вергара впервые появилась на публике после расставания с мужем Джо Манганьелло. Об этом сообщает Page Six и приводит соответствующие снимки.

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Папарацци засняли актрису, когда она выходила из машины, чтобы присоединиться к своим подругам в ресторане Bird Streets Club в Западном Голливуде. 51-летняя София Вергара была одета в облегающее платье с леопардовым принтом, подчеркивающем ее рельефную фигуру. Актриса дополнила образ черной сумкой на цепочке от Chanel и туфлями на высоком каблуке от Christian Louboutin. Звезда уложила волосы на манер голливудских волн и сделала легкий макияж в нюдовых оттенках.

17 июля таблоид Page Six сообщил, что София Вергара и Джо Манганьелло приняли решение развестись после семи лет брака.

«Мы приняли трудное решение о разводе. Как два человека, которые очень любят и заботятся друг о друге, мы вежливо просим уважать нашу частную жизнь в то время, когда мы проходим этот новый этап нашей жизни», — говорилось в официальном заявлении пары.

Сами бывшие влюбленные не озвучили причину развода, но один из друзей актрисы предположил, что романтические отношения актеров просто сошли на нет.