56-летняя Сальма Хайек показала лицо без макияжа

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек показала естественную внешность и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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56-летняя знаменитость позировала вместе с тренером по скуба-дайвингу на лодке. На размещенных кадрах видно, что телезвезда надела черный гидрокостюм, собрала волосы в хвост, а от макияжа отказалась. Она также позировала в желтом бикини и без макияжа.

Поклонники оценили внешний вид Хайек в комментариях под постом.

«Красотка», «Красивое лицо!», «Выглядит потрясающе», «Ты в любом случае выглядишь великолепно», «Натуральная красотка», «Спасибо тебе за то, что ты не отрицаешь нормальное», «Просто лучшая», — высказывались они.