"Добрее людей не встречала": солистка Artik&Asti – о возлюбленном

В начале прошлого года Севиль Велиева стала новой солисткой популярной группы Artik&Asti. В интервью StarHit девушка рассказала о том, какие мужчины ей нравятся, а также поделилась подробностями о своем нынешнем возлюбленном.

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По словам артистки, она не любит хулиганов и "мутных" парней. Однако и чересчур правильные мужчины не взывают у нее восторга.

"Вся вот эта история, влюбляться в хулиганистых плохих мальчишек, осталась где-то в школе, сейчас я выросла. Да, безусловно, не очень нравятся и сверхправильные "сыновья маминой подруги".

Севиль, помимо прочего, поведала и о некоторых чертах своего нынешнего партнера: он достаточно брутален, но при этом очень добрый человек.