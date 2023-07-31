Самойлова резко отреагировала на критику ее 12-летней дочери

Российская блогерша и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова резко отреагировала на слова хейтеров по поводу стиля ее старшей дочери Ариелы. Сторис на эту тему появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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Знаменитость поделилась кадрами с празднования 12-летия девочки, на которых последняя позирует в коротком платье мятного цвета с разрезом в области живота. При этом волосы Ариелы распустили, а на ее лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках.

Одна из подписчиц инфлюэнсера разместила упомянутое фото в собственном аккаунте, назвав образ подростка чересчур откровенным. Самойлова, в свою очередь, ответила на критику поклонницы, которая посчитала, что Ариелу одевают как экскортницу.

«Идите *****. Если вам такое кажется, то вы просто *********», — возмутилась бизнесвумен.