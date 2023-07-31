Звезда "Дома-2" Александр Гобозов обвенчался с женой

"Ох, ребятушки... Сегодня был очень ответственный шаг в нашей семейной жизни. 3 часа моих слез и несколько попыток потерять сознание. Вечерком все расскажем и покажем. Будьте счастливы, любите и берегите своих близких", – поделилась своими впечатлениями Светлана Гобозова с подписчиками.