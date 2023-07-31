Звезда "Дома-2" Александр Гобозов обвенчался с женой

Экс-участник "Дома-2" Александр Гобозов обвенчался с супругой
Несколько месяцев назад бывший участник популярного проекта о поисках любви "Дом-2" Александр Гобозов женился на юристе Светлане. Вчера новоиспеченные супруги обвенчались.
Александр выложил в своем личном блоге фотографию из храма, на которой он и беременная Светлана стоят в окружении родственников и близких друзей.
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Девушка, в свою очередь, опубликовала пост, в котором рассказала о новом этапе в жизни.
"Ох, ребятушки... Сегодня был очень ответственный шаг в нашей семейной жизни. 3 часа моих слез и несколько попыток потерять сознание. Вечерком все расскажем и покажем. Будьте счастливы, любите и берегите своих близких", – поделилась своими впечатлениями Светлана Гобозова с подписчиками.
Ранее Александр Гобозов сообщил о беременности супруги.
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