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Экс-участник "Дома-2" Александр Гобозов обвенчался с супругой

Несколько месяцев назад бывший участник популярного проекта о поисках любви "Дом-2" Александр Гобозов женился на юристе Светлане. Вчера новоиспеченные супруги обвенчались.

Звезда "Дома-2" Александр Гобозов обвенчался с женой
© Соцсети

Александр выложил в своем личном блоге фотографию из храма, на которой он и беременная Светлана стоят в окружении родственников и близких друзей.

Соцсети

Девушка, в свою очередь, опубликовала пост, в котором рассказала о новом этапе в жизни.

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"Ох, ребятушки... Сегодня был очень ответственный шаг в нашей семейной жизни. 3 часа моих слез и несколько попыток потерять сознание. Вечерком все расскажем и покажем. Будьте счастливы, любите и берегите своих близких", – поделилась своими впечатлениями Светлана Гобозова с подписчиками.

Ранее Александр Гобозов сообщил о беременности супруги.

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