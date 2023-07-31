Мадонна поблагодарила детей за поддержку после госпитализации
Американская поп-певица Мадонна поблагодарила своих детей за поддержку во время недавней госпитализации. Соответствующий пост певица опубликовала в своих социальных сетях.
«Любовь семьи и друзей — лучшее лекарство», — написала 64-летняя Мадонна, опубликовав фотографии со своими старшими детьми — сыном Дэвидом Бандой и дочерью Лурдес Леон.
По словам певицы, во время ее болезни ее дети «действительно появились» и показали себя совсем другими.
«Как мать вы действительно можете увязнуть в потребностях своих детей и, как иногда кажется, только отдавать им. Я увидела в них сторону, которую никогда раньше не видела. Это все изменило», — поделилась с подписчиками артистка.
У Мадонны шестеро детей: 26-летняя Лурдес, которую певица родила от актера Карлоса Леона, 22-летний Роко от режиссера Гая Ричи, а также четверо приемных детей — 17-летний Дэвид, 16-летняя Мерси, 10-летние близнецы Стелла и Эстер.
28 июня Мадонну нашли без сознания и срочно доставили в одну из больниц Нью-Йорка. Ее менеджер Гай Осери сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что у исполнительницы «развилась серьезная бактериальная инфекция, из-за которой она несколько дней провела в отделении интенсивной терапии».