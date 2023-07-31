Ирина Хакамада рассказала о своей диете

«Я не лишаю себя легкого завтрака. Утром ем смузи и пью кофе. Да, это углевод, но он дает позитивные флюиды и легкую сытость. И дальше аппетит исчезает, потому что организм только просыпается. А где-то к двум часам дня вы захотите есть сильно. И в обед надо дать организму все, что он хочет. Бывает, что вечером, часов в девять, как-то наплывает и хочется сладенького. Я ем. Могу съесть две конфеты, а вазочку с ними ставлю специально далеко, чтобы за ними ходить и не съесть больше», — поделилась знаменитость.