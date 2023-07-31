Ирина Хакамада рассказала о своей диете
Экс-политик Ирина Хакамада рассказала в соцсетях о своей диете. Она призналась, что ест один раз в день ради фигуры уже много лет.
«Я не лишаю себя легкого завтрака. Утром ем смузи и пью кофе. Да, это углевод, но он дает позитивные флюиды и легкую сытость. И дальше аппетит исчезает, потому что организм только просыпается. А где-то к двум часам дня вы захотите есть сильно. И в обед надо дать организму все, что он хочет. Бывает, что вечером, часов в девять, как-то наплывает и хочется сладенького. Я ем. Могу съесть две конфеты, а вазочку с ними ставлю специально далеко, чтобы за ними ходить и не съесть больше», — поделилась знаменитость.
Лайф-коуч отметила, что если она ужинает, то обязательно прибавляет в весе, поэтому и решила отказаться от позднего приема пищи. Однако она призвала подписчиков бездумно не копироваться ее режим, который она несколько лет подбирала под себя. Писательница также занимается спортом, много ходит, плавает и практикует разные физические активности. По словам знаменитости, она постоянно совершенствует себя, а эталоном считает балерину Галину Уланову.
У Ирины Хакамады двое детей: 45-летний сын Даниил Котляров и 26-летняя дочь Мария Сиротинская, родившаяся с синдромом Дауна.