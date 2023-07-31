Дочь Алека Болдуина осудили за распитие алкоголя при ребенке

Дочь Алека Болдуина и Ким Бейсингер осудили за распитие вина при ребенке
Дочь голливудских актеров Алека Болдуина и Ким Бейсингер осудили за распитие вина при ребенке. Фотомодель записала видео с двухмесячной девочкой, сидящей в переноске, и опубликовала его в личном блоге.
Пользователей соцсетей возмутило поведение молодой матери:
«Алкоголизм передается по наследству, это не шутки», «Даже капля алкоголя может негативно отразиться на ребенке», «Неужели надо объяснять, насколько алкоголь вреден для младенца, вы же кормите грудью?», «Надеюсь, вы уже не кормите грудью ребенка, иначе я в шоке от вашего поступка», «И зачем вы удаляете комментарии, стыдно стало?», «Ну что за мать такая, вы отдаете себе отчет в своих поступках?», «Боже, бедная малышка», «Это ничем хорошим не кончится».
Айрленд Болдуин ответила на некоторые комментарии, что ее не интересует мнение других людей, и она не собирается жить по чужим правилам.
Дочь актеров состоит в отношениях с музыкантом Андре Алленом Аньосом, выступающим под псевдонимом RAC, он старше возлюбленной на 10 лет. О своей беременности фотомодель сообщила 31 декабря 2022 года в личном блоге, опубликовав снимок УЗИ с лаконичной подписью: «С Новым годом», а позже раскрыла пол ребенка. И в мае 2023 года Айрленд Болдуин родила девочку, которую назвала Холланд.