Дочь Алека Болдуина осудили за распитие алкоголя при ребенке

«Алкоголизм передается по наследству, это не шутки», «Даже капля алкоголя может негативно отразиться на ребенке», «Неужели надо объяснять, насколько алкоголь вреден для младенца, вы же кормите грудью?», «Надеюсь, вы уже не кормите грудью ребенка, иначе я в шоке от вашего поступка», «И зачем вы удаляете комментарии, стыдно стало?», «Ну что за мать такая, вы отдаете себе отчет в своих поступках?», «Боже, бедная малышка», «Это ничем хорошим не кончится».