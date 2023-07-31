Хирург Успенской рассказал об осложнениях у нее после пластики

Хирург певицы Любови Успенской Артур Рыбакин раскрыл подробности об осложнениях после пластики у Тимура Хайдарова. Соответствующий материал появился на сайте Super.ru.

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69-летняя знаменитость обратилась к нему с жалобами на боли в груди и асимметрию имплантов. В связи с этим специалист провел повторное вмешательство, в ходе которого былы обнаружены лишние фрагменты рубцовой ткани. По его словам, данное явление связано с качеством ранее установленных имплантов.

Кроме того, собеседник издания рассказал, что у Успенской также имелись проблемы после подтяжки рук.

«Мы наблюдали деформацию, которая называется "телефонная трубка". Это когда в районе локтя и подмышечной впадины оставлен объем, а в середине плеча его нет. Второй проблемой была другая деформация — "крыло летучей мыши". Когда человек руку поднимает, у него появляется такая перепонка между рукой, плечом и спиной, как у летучей мыши», — объяснил Рыбакин и отметил, что подобные последствия возникают, когда у хирурга нет достаточного опыта в проведении таких манипуляций.

В свою очередь, Успенская заявила, что после первых пластических операций, которые она сделала у Хайдарова, у нее все еще остались шрамы и рубцы. Она пояснила, что их невозможно замаскировать. По этой причине в летний сезон она носит платья с рукавами.