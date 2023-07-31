Никакой романтики, уверяла подписчиков инстадива, в воссоединении с Гуфом нет. Айза-Лилуна Ай, отправившись на отдых к бывшему возлюбленному с детьми, предупредила сразу: она там исключительно «для перевозки» старшего сына Сэма к отцу. Однако последние публикации посеяли сомнения среди фанатов.

Знаменитость показала, как проводит время с экс-супругом, пока сыновья развлекаются отдельно от взрослых. Родители, совсем потеряв из виду детей, наслаждаются Пхукетом. И правда, ничего романтичного: всего лишь расслабляющая атмосфера, улыбчивый Гуф и умиротворенная Айза.

А поклонники и не против: Алексей Долматов (настоящее имя артиста) выглядит действительно счастливым. Еще бы, сын, наконец, рядом, да и одна из его женщин тоже в поле зрения. Уходить, по-видимому, пока не собирается, а скандалов, на радость фэнам, в этой веселой семейке не назревает.