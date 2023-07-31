Шеф-повар, телеведущий и ресторатор Константин Ивлев отправился на отдых со своей супругой. Внимательные подписчики обратили внимание, что пара проводит время без дочери Ники. В своем личном блоге Валерия объяснила, почему они приняли такое решение.