Жена Константина Ивлева призналась, почему пара улетела в отпуск без дочки
Шеф-повар, телеведущий и ресторатор Константин Ивлев отправился на отдых со своей супругой. Внимательные подписчики обратили внимание, что пара проводит время без дочери Ники. В своем личном блоге Валерия объяснила, почему они приняли такое решение.
По словам возлюбленной Ивлева, они хотели провести время только друг с другом.
"Как я уже сказала, улетели в отпуск только вдвоем. Рассказываю, почему: хотелось сменить обстановку, увидеть море, белый песок и красивые закаты, провести время наедине", – рассказала Валерия своим подписчикам.
Ранее "Рамблер" сообщал о коронном блюде жены Константина Ивлева.
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