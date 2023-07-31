Дакота ответила на слухи об изменах бывшего мужа

«Позже оказалось, что это личные счеты этого СМИ ни то со мной, ни то с Мариной (Мари Краймбрери – «Газета.Ru»), но очень правдоподобные «доказательства» от журналистов, помноженные на мое в хлам уничтоженное состояние в те дни, и послужило причиной, по которой я ляпнула в комментах на вопрос про Марину, что «такие вот слухи ходят», — вспомнила артистка.