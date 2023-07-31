Дакота ответила на слухи об изменах бывшего мужа
Певица Рита Дакота опровергла в Telegram-канале слухи, что ее бывший муж Влад Соколовский изменял ей с коллегой Мари Краймбрери.
Дакота призналась, что отчасти сама виновата в распространении этих слухов, так как в них изначально поверила. Звезда объяснила, что ложную информацию распространяли источник, которому она доверяла. Исполнительница отметила, чтобы была более доверчивой в тот период, так как проходила бракоразводный процесс с Соколовским «с грудным ребенком на руках».
«Позже оказалось, что это личные счеты этого СМИ ни то со мной, ни то с Мариной (Мари Краймбрери – «Газета.Ru»), но очень правдоподобные «доказательства» от журналистов, помноженные на мое в хлам уничтоженное состояние в те дни, и послужило причиной, по которой я ляпнула в комментах на вопрос про Марину, что «такие вот слухи ходят», — вспомнила артистка.
Дакота уточнила, что после ее комментария Краймбрери получила множество негатива в свой адрес. Певица призналась, что до сих пор жалеет о своих слова и не раз просила у нее прощение.
«Марина сжалилась надо мной и простила. А вот я себя не прощала еще очень долго», — заключила звезда.
Соколовский и Дакота развелись в августе 2018 года. Певица заявляла, что неоднократные измены экс-супруга стали причинами разрыва.